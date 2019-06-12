В Украине сегодня отмечают День ВСУ

В пятницу, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. Эта дата была установлена согласно Постановлению Верховной Рады от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон О Вооруженных Силах Украины, Об обороне Украины, а 13 декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украина унаследовала от СССР одну из самых мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Однако, за 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена.

На протяжении десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных сами бросали службу, не видя в армии никакой перспективы.

Кроме внутренних факторов, добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать огромное давление Москвы, которая всячески противились созданию в Украине дееспособных Вооруженных сил.

После Революции Достоинства и начала военных действий на востоке Украины началась новая страница летописи украинских Вооруженных сил. Несмотря на тотальную разруху в армии, коррупцию, измены, потери и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость страны, защитить свой народ от агрессора, а также восстановить обороноспособность Вооруженных сил.

Сейчас украинская армия возобновила свою боеспособность, а Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2019, Вооруженные силы Украины по своей боеспособности занимают 29 место среди 136 стран.

Ранее сообщалось, что Президент поздравил военных с 28 годовщиной ВСУ, пообещав, что армия останется приоритетом и после достижения мира.

Как сообщалось, на прошлой неделе Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

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Источник: korrespondent.net