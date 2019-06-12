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06. 12. 2019

Мужчина умер во время собеседования

36-летний житель Китая скончался во время прохождения собеседования при устройстве на новую работу, пишет AsiaOne.

Мужчина отвечал на вопросы менеджера, но неожиданно потерял сознание и рухнул на пол.

Сотрудники фирмы вызвали скорую помощь и человека экстренно госпитализировали, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Он умер от внезапной остановки сердца.

Выяснилось, что кандидат на предыдущем месте работы много трудился сверхурочно, именно это и заставило его искать новое место работы. Также у мужчины было высокое давление.

Напомним, что в Киевской области водитель умер во время проверки документов патрульными.

Также мы писали, что киевлянин скончался во время поездки в такси.
 

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Источник: korrespondent.net
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