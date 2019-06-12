У побережья Нигерии пираты похитили 19 моряков

Пираты у побережья Нигерии похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation. Об этом со ссылкой на Нигерийскую морскую и по вопросам безопасности администрацию сообщает Xinhua в пятницу, 6 декабря.

Во время нападения на борту судна находилось 28 человек, девять из них пираты не стали забирать. Они также не нанесли никаких повреждений танкеру.

Инцидент произошел в 77 морских милях от побережья острова Бони, где отгружается большая часть нигерийской нефти.

Информации о национальности похищенных моряков пока нет.

В нигерийской морской и по вопросам безопасности администрации заверили, что прилагают усилия к освобождению моряков и работают над повышением безопасности мореплавания.

Напомним, что ранее в Нигерии 38 человек погибли из-за инцидента с лодкой. Лодка, на борту которой находились 40 человек, перевернулась недалеко от деревни Куна. Удалось спасти лишь двух человек.

Также сообщалось, что в Нигерии 10 военных погибли при нападении боевиков "Боко Харам". Боевики разгромили автоколонну. Они сожгли пять автомобилей, и забрали пикап вместе с шестью пулеметами.

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Источник: korrespondent.net