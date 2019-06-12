В Англии здоровый подросток скончался из-за слишком резкого движения головой. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Житель английского города Дакинфилд 17-летний кадет Бен Литтлвуд имел отличное здоровье и ни на что не жаловался. Накануне парень остался со своей двухлетней сестрой пока мать ушла на работу.

Женщина заметила пропущенный звонок от сына и позвонила ему, но он не ответил. Англичанка заподозрила неладное и отпросилась с работы. Она обнаружила сына без сознания на полу кухни. Мальчик делал чай своей сестре, которая была на кухне.

Cмотрите фотогалерею: Подросток умер из-за слишком резкого движения головой

Женщина вызвала скорую, но на протяжении четырех дней врачи не могли поставить диагноз. Оказалось, что у подростка случился инсульт. Он скончался спустя несколько дней.

Врачи предполагают, что мальчик слишком резко повернул голову и повредил артерию. Тромб из нее попал в мозг парня. Один из медиков отметил, что не встречал подобного случая за 12 лет практики.

Ранее сообщалось, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер. Также Корреспондент писал о том, что мужчину убило током во время игры на смартфоне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net