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06. 12. 2019

В Слугу народа вступил еще один депутат

 
Фракция Слуга народа пополнилась депутатом Сергеем Мандзием, которого 5 декабря зарегистрировала Центральна избирательная комиссия по итогам парламентских выборов в июле 2019 года, сообщают Українські новини.
 
Он уже принял присягу и приступил к обязанностям, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
 
 
45-летний Мандзий с 2001 года является директором и одним из учредителей компании Рембуд (Хмельницкий, аренда и управление недвижимостью, строительно-монтажные работы), член партии Слуга народа. Он проживает в Хмельницком.
 
Мандзий также является председателем общественных организаций Хмельницкая платформа и Сильный город, председателем Федерации хоккея Хмельницкой области, был депутатом Хмельницкого горсовета 4,5 и 6 созывов. В 2015 году он баллотировался на должность мэра Хмельницкого от партии Блок Петра Порошенко как беспартийный, в Раде 7-го созыва был помощником - консультантом на общественных началах депутата Сергея Лабазюка.
 
Напомним, по итогам судебных разбирательств Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198.
 
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Источник: korrespondent.net
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