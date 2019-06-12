Ремонт дорог: чиновников Тернопольщини поймали на хищениях

Руководство Службы автомобильных дорог в Тернопольской области противоправно заключило договора с коммерческими структурами на 103 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 6 декабря.

"Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления руководства Службы автомобильных дорог Тернопольской области, которые привели к многомиллионной задолженности в сфере безопасного функционирования критической транспортной инфраструктуры региона. В течение двух последних лет чиновники учреждения противоправно заключили с коммерческими структурами договоры на выполнение дорожно-ремонтных работ в регионе на 103 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма значительно превысила установленные лимиты соответствующих сметных назначений. Тем самым чиновники взяли на себя материальные обязательства, не предусмотренные программами бюджетного финансирования.

Злоупотребления должностных лиц привели к блокированию работ по содержанию дорожного фонда Тернопольщины в зимний период.

В результате злоупотреблений перед подрядчиками возникла многомиллионная задолженность, которая стала основанием для блокирования казначейских счетов Службы автодорог в судебном порядке.

Приостановление перечисления средств на обслуживание дорожного покрытия создало реальную угрозу его безопасной эксплуатации в зимний период.

По материалам СБУ, Тернопольской местной прокуратурой открыто уголовное производство, ведется следствие по привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, что ранее в Харькове чиновники горсовета присвоили миллионы гривен. Чиновники реализовывали тонны асфальтовой крошки подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.

Также сообщалось, что на Киевщине чиновников подозревают в миллионных хищениях на ремонте дорог. Главам сельсоветов в поселках Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы вручили письменное уведомление о подозрении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net