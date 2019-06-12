Из-за непогоды в Африке погибли сотни людей

В Африке из-за продолжительных ливней начались наводнения, селевые потоки и горные оползни, из-за которых погибли сотни людей. Об этом сообщает Xinhua в пятницу, 6 декабря.

По меньшей мере 38 человек погибли в результате схода оползня в провинции Чибитоке на северо-западе Бурунди. Спасатели обнаружили 38 тел погибших, однако число жертв может возрасти. Оползень также повредил большое количество домов.

При этом, за последние несколько месяцев жертвами в результате паводков на востоке Африки стали по меньшей мере 280 человек. Ущерб понесли более 2,8 млн человек.

В результате сильных осадков, начавшихся в октябре в Кении в рамках дождевого сезона, по меньшей мере 132 человека погибли, а более 160 тыс человек из 31 округа пострадали. В Танзании число погибших от паводка уже превысило 50 человек. Кроме того, паводки также затронули Бурунди, Сомали, Эфиопию, Джибути, Судан, Южный Судан и другие страны.

Ожидается, что дожди еще какое-то время продолжатся, а в таких странах, как Кения, Танзания и Уганда, они и вовсе могут усилиться. В наиболее пострадавших от стихии районах жилым домам и объектам инфраструктуры был причинен серьезный ущерб. Помимо этого, серьезно возрастает риск распространения эпидемий, включая и холеру.

Напомним, что ранее в африканской стране за сутки выпала двухлетняя норма осадков. От последствий ливней в Джибути пострадали четверть миллиона человек. Дожди продолжат идти до конца месяца.

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Источник: korrespondent.net