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06. 12. 2019

Во Франции образовались 300-километровые пробки из-за забастовки

 
Во Франции из-за протеста против пенсионной реформы нарушена работа общественного транспорта, в Париже и пригородах зафиксировано 347 километров пробок, сообщает в пятницу, 6 декабря,  Le Figaro.
 
Парижское метро возобновило работу лишь частично, пригородные поезда на линии Версаль-Париж до сих пор не ходят, также закрыты большинство причалов на набережной реки Сена.
 
Накануне во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
 
Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.
 
Работники железной дороги проголосовали за продолжение забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.

На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон днем ​​заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена ​​на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще "остается пространство для маневра" и уточнения реформы.

Как сообщалось, во Франции полиция задержала по меньшей мере 71 человека на протестном марше в Париже против пенсионной реформы.
 
Забастовка началась в четверг, 5 декабря.

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Источник: korrespondent.net
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