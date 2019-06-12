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06. 12. 2019

Украина "упала" по заболеваемостью корью в мире

Украина вошла в пятерку стран по заболеваемости корью. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения, пишет Радио Свобода. 

Ранее сообщалось, что по данным ЮНИСЕФ, по итогам 2018 года Украина стала мировым лидером по количеству заболевших корью.

Больше всего случаев зарегистрировали в Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Сомали и Украине.

В то же время, в ВОЗ отмечают, что цифра инфицированных может быть больше. Ведь речь только об официально зарегистрированных случаях. В 2018 году заболеваемость могла превысить 9,7 миллиона случаев, а годом ранее – 7,5 миллиона.

В прошлом году от кори в мире умерло 142 300 человек, большинство из которых - дети до пяти лет. Это - на 18 тысяч больше, чем годом ранее, хотя и значительно меньше, чем в 2000 году, когда от этой болезни в мире умерли 535 тысяч человек.

По данным ВОЗ, в течение 11-ти с половиной месяцев 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 413 тысяч случаев заболевания, тогда как годом ранее за этот период - более 353 тысяч. 

В Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 тысяч человек. Всего с лета 2017 года корью в Украине заболели более 115 тысяч человек, 41 человек умер.

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Источник: korrespondent.net
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