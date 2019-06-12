В Кривом Роге отец троих детей изнасиловал подростка

В Кривом Роге вечером 5 декабря мужчина надругался над девочкой подростком, личность злоумышленника правоохранители оперативно установили и задержали, сообщает Первый городской.

Инцидент произошел в посёлке Мировское. 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Там он изнасиловал ее, в том числе орально. Ребенку после случившегося удалось добраться домой. Есть информация, что о том, что произошло узнали родственники по следам крови, оставшимся на белье. Правоохранителей вызвала мама девочки. Ребенка увезли в больницу для осмотра.

Злоумышленника оперативно установили и задержали патрульные совместно с сотрудниками уголовного розыска Терновского отделения полиции.

Известно, что у мужчины, который надругался над девочкой, трое детей.

Напомним, в Киеве мужчину задержали за изнасилование школьницы.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина семь лет насиловал трех дочерей. Насильник пригрозил расправой старшей дочери, когда она стала жить отдельно. После этого девушка обратилась в полицию.

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Источник: korrespondent.net