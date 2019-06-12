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06. 12. 2019

Арахамия: Рынок земли не утвердят до конца года

Верховная Рада не успеет принять законопроект об открытии рынка земли до конца этого года. Об этом в кулуарах парламента в пятницу, 6 декабря, сказал лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Сейчас мы хотим посмотреть, как будут проходить правки и их рассмотрение в комитетах, потому что там правки каждый день добавляются и вчера даже компьютеры зависали, когда пытались оформить это в сравнительную таблицу. Поэтому то, что мы хотим и что мы можем, оно разнится", - сказал депутат.

"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия.

Ранее Арахамия говорил, что Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря.

Отметим, 4 декабря представители аграрного сектора начали бессрочную акцию протеста под Радой против открытия рынка земли. 

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Источник: korrespondent.net
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