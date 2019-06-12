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06. 12. 2019

В Кении рухнуло шестиэтажное здание

В столице Кении – Найроби обрушилось шестиэтажное здание. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила газета The Standard.

По словам представителя полиции, под завалами находятся люди. На месте происшествия работают спасательные службы. Пока из-под обломков спасены 10 человек. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Действия спасателей осложняются продолжающимся уже несколько дней в этой части страны проливным дождем.

Накануне сообщалось, что в Польше обрушилсся трехэтажный жилой дом, в результате чего погибли пятеро людей. Позже количество жертв увеличилось до восьми. При чем четверо из них - дети.

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Источник: korrespondent.net
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