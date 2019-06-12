В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина

В Польше правоохранители изъяли рекордную по объемам контрабанду кокаина весом 1850 кг. Наркотик оценили в 2 млрд злотых ($526 млн). Об этом сказал на брифинге премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС в пятницу, 6 декабря.

"Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет. Международные преступные группы хорошо организованы, поэтому профессионализм налоговой службы, полиции, центрального следственного управления дают возможность сказать, что мы можем спать спокойно", – сказал глава польского правительства.

Как добавил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, кокаин предназначался для европейского рынка. Правоохранительным органам удалось обнаружить лабораторию, где кокаин очищался от примесей, так как его перевозили в контейнере с мелом из Колумбии.

Ранее в Азербайджане перехватили две партии кокаина, который направлялся из Ирана в Украину. Общий вес наркотика превысил 1230 кг.

Также сообщалось, что во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре 680 кг кокаина, который был доставлен из Бразилии.

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Источник: korrespondent.net