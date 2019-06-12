В Донецкой области задержали группу гостиничных сутенеров

В одном из отелей Бахмута Донецкой области работники полиции разоблачили группировку, которая регулярно предоставляла секс-услуги постояльцам. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми совместно с детективами установили, что противоправной деятельностью сутенеры занимались с июня этого года.

Для конспирации воспользоваться их услугами могли только постояльцы одного из гостиничных комплексов Бахмута. Час сексуальных услуг стоил до 900 гривен, из них девушка оставляла себе 600 гривен.

О встрече договаривались через администраторов отеля и таксистку. Последняя привозила девушек на заказ. Кураторами всего бизнеса выступали владельцы отеля.

"Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли более 50 тысяч гривен, 3400 долларов США, мобильные телефоны и черновики, которые подтверждают преступную деятельность указанной группы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о сутенерстве (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается.

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Ранее сообщалось, что в Киеве бывший полицейский наладил работу борделей. Со службы он уволился еще в 2015 году, однако все это время представлялся полицейским.

Перед этим в Киеве обнаружили бордель, работавший под видом массажного салона.

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Источник: korrespondent.net