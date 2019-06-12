В Минфине пояснили, когда Украина погасит госдолг

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что государственный долг будет уменьшаться, когда в Украине заработают принятые законопроекты по наполнению бюджета, пишет в пятницу, 6 декабря, РБК-Украина.

Так, Маркарова ответила на вопрос, каким образом будет уменьшаться доля заимствований в доходной части госбюджета Украины.

"Рост общей доли долга идет гораздо меньшими темпами, чем рост нашей экономики. Когда можно будет полностью отказаться от этого и перейти к выходу на рынки на проекты развития? Это тогда, когда у нас полностью заработают те законы, которые мы здесь приняли. Когда мы преодолеем дефицит госбюджета. Когда у нас пройдет приватизация, когда у нас увеличатся поступления, не увеличивая при этом ставки налогов. Именно тогда мы сможем перейти к уменьшению заимствований", - сообщила глава Минфина.

Министр отметила, в последние годы экономика Украины постепенно растет. Поэтому заложенный в бюджете дефицит постепенно уменьшается. Так, почти с 10% общего дефицита, который был по состоянию на 2013-й год, Украина дошла до 2,3% дефицита бюджета.

"А на следующий год наш бюджет закладывает показатель в 2% всего дефицита. Соответственно, заимствовать мы будем меньше. Главная причина того, что у нас есть долг - дефицитный бюджет. Именно поэтому фискальная консолидация, а по-простому, "расходование столько, сколько зарабатываем" - это наша стратегия, которую мы четко имплементируем", - заявила Маркарова.

Напомним, Кабмин подсчитал прибыль в бюджет от введения рынка сельскохозяйственных земель.

Еще сообщалось, что за 11 месяцев 2019 года доходы госбюджета составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен. То есть госбюджет недовыполнен на 56 миллиардов.

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Источник: korrespondent.net