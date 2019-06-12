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06. 12. 2019

Мать продала ребенка за $2 тысячи

Жительница американского штата Кентукки Мария Доминго-Перез продала одного из своих пяти детей мужчине и женщине. Сделка состоялась возле здания начальной школы, пишет The Sun.

31-летняя женщина получила за ребенка две тысячи долларов.

Местная полиция задержала мать и покупателей. Ими оказались 37-летняя Катарина Хосе Фелипе и 45-летний Хосе Мануэль Паскаль.

Для чего им был нужен ребенок, не сообщается. Полиция также не уточняет его пол и возраст.

Задержанным были предъявлены обвинения. Все пятеро детей Доминго-Перез на данный момент находятся под присмотром сотрудника школы.

Мать (слева) ипокупатели. Фото: The Sun 
 

Напомним, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель.

Также Корреспондент.net писал, что в Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток.

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Источник: korrespondent.net
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