Украина не получит транш МВФ в этом году - СМИ

Украина не получит денег от МВФ до конца текущего года, пишет в пятницу, 6 декабря, LIGA.net со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников в разных госструктурах.

"Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", - отметил собеседник из финансовых госструктур.

По информации издания, речь прежде всего идет об изменениях в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября. Другой собеседник LIGA.net рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и Фондом.

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement - принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

"Мы приближаем меморандум как можем - это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ".

Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Ранее Нацбанк озвучил сценарий получения новых кредитов МВФ. В центробанке отметили, что новое соглашение может быть подписано до конца года.

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Источник: korrespondent.net