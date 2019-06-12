Недовольный нардепами житель Луганщины дозвонился в Раду

Во время заседания Верховной Рады в пятницу 6 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков сделал замечание депутатам из-за их поведения в сессионном зале.

"Звонят из регионов и говорят, что безобразие происходит, когда выступает министр, а народные депутаты ходят и, мягко говоря, ведут себя не как государственные деятели", - сказал спикер.

При этом Разумков подчеркнул, что не шутит.

"Сейчас написали мне, что из Луганской области позвонил человек. Попросил, чтобы глава Верховной Рады обратился к народным депутатам - чтобы они по-другому относились к своим коллегам из министерств", - сказал он.

Инцидент произошел сразу после выступления в Раде министра финансов Оксаны Маркаровой.

Судя по телетрансляции, что во время речи Маркаровой многие депутаты не сидели на своих местах, а ходили по залу, стояли в проходе и у правительственной ложи.

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Напомним, накануне за колоннами в зале Рады подрались депутаты. Позже стало известно, что причиной стал мат одного из "слуг народа" в партийном чате. Подравшихся "слуг" разнимали нардепы из Евросолидарности и Голоса.

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Источник: korrespondent.net