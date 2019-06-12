Большинство украинцев за компромиссы с РФ ради мира на Донбассе

Почти 73% украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно договариваться с Россией и "Л/ДНР", о чем свидетельствуют данные опроса Демократических инициатив им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, отвечая на вопрос, нужно ли ради мира идти на компромиссы с Россией и "руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик", 58,5% ответили, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все, 14,4% считают необходимым соглашаться на какие-либо компромиссы с кем угодно и о чем угодно, 15,8% уверены, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, когда одна из сторон победит. 11,3% затруднились ответить.

Относительно того, какие компромиссы респонденты считают приемлемыми для прекращения войны на Донбассе, то предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донбасса 29,9% считают приемлемым, 53,2% - неприемлемым, 16,9% - затруднились ответить.

Среди прочего, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе 36% считают приемлемым, 42,6% - неприемлемым, 21,5% - затруднились ответить, внесение изменений в Конституцию относительно предоставление русскому языку статуса государственного языка 36% считают приемлемым, 51,2% - неприемлемым, 12,8% - затруднились ответить, полную амнистию для всех участников боевых действий против украинского войска 18,6% считают приемлемым, 62,7% - неприемлемым, 18,7% - затруднились ответить. Проведение местных выборов на условиях, которые требуют боевики, 16,2% считают приемлемым, 66% - неприемлемым, 17,8% - затруднились ответить.

Кроме того, формирование местной полиции, судов, и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей 21% считают приемлемым, 56,4% - неприемлемым, 22,6% - затруднились ответить. Согласие на особые политические и экономические отношение неподконтрольной территории с Россией 24,4% считают приемлемым, 49,7% - неприемлемым, 25,9% - затруднились ответить.

Проведение прямых переговоров с руководством самопровозглашенных "ЛДНР" 40,5% считают приемлемым, 45,6% - неприемлемым, 13,9% - затруднились ответить. Остановку блокады путей и возобновление торговли с "ЛДНР" 40,4% считают приемлемым, 42,3% - неприемлемым, 17,3% - затруднились ответить.

Кроме того, отвечая на вопрос, каким путем можно достичь мира на Донбассе, 28,9% респондентов ответили, что путем международного дипломатического давления на Россию, усилением режима санкций и применением международных правовых механизмов, 21,3% - через усиление экономических и военных мощностей Украины, 17,7% - путем переговоров с Москвой, соглашаясь на автономию Донбасса и забывая о Крыме, 13,4% - путем переговоров с местными политиками, определяя "ЛДНР" как легитимные государственные образования. 18,7% затруднились ответить.

В то же время 32,3% считают, что для восстановления мира на Донбассе необходимо заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе, 32,1% - для этого необходимо успешное возобновление нормальной жизни на контролируемой территории Донбасса.

Также 60% украинцев положительно относятся к процессу разведения сил и средств на Донбассе, 27% – оценивают такие шаги отрицательно.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. В целом опрошен 2041 респондент во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, также недавно был проведен соцопрос, который показал, что большинство украинцев выступают против введения рынка земли.

Еще один недавний соцопрос показал, что больше половины украинцев не уверены в завтрашнем дне.

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Источник: korrespondent.net