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06. 12. 2019

Рада увеличила на 200 млн расходы на строительство больницы Охматдет

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №2505 О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса НДСБ Охматдет. За такое решение проголосовали 357 нардепов в пятницу, 6 декабря.

Законопроектом предполагается увеличить расходы по бюджетной программе на строительств современного лечебно-диагностического комплекса больницы Охматдет на сумму 200 млн гривен.

Указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Facebook, что 200 млн гривен это та критичная сумма, которая необходима для ускорения строительства Охматдета.

Теперь запустить новый корпус станет возможно уже в начале следующего года, – отметил он.

Напомним, в декабре 2017 года Кабмин ввел в строй первую очередь Охматдета. Площадь объекта составляет более 26 тыс. кв. м. В целом обновленный комплекс Охматдет будет размещаться на площади 67 тыс. кв. м и состоять из нескольких блоков. Они вместят десять современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и одно диагностическое.

Ранее сообщалось, что сотрудников Охматдета подозревают в присвоении лекарств на миллионы гривен.

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Источник: korrespondent.net
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