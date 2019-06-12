Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне ООС и пообещал им сделать все необходимое, чтобы приблизить Вооруженные Силы Украины к стандартам НАТО. Речь Зеленского транслировалась на странице Офиса Президента в Facebook в пятницу, 6 декабря.

"Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных Сил Украины, будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский обещает продвигать армию к стандартам НАТО

Он подчеркнул, что армия должна постоянно развиваться, укреплять боеспособность и подготовку.

"Наша страна существует благодаря вам. Государство, которое не поддерживает и не беспокоится о своей армии, никто никогда не будет уважать", - обратился Президент к военнослужащим.

Напомним, что Зеленский приехал на Донбасс на День ВСУ. Президент поздравил военных с профессиональным праздником и намерен посетить бойцов на передовой.

Также сообщалось, что президент поздравил военных с 28 годовщиной ВСУ, пообещав, что армия останется приоритетом и после достижения мира.

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Источник: korrespondent.net