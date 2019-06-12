В Сирии неизвестные атаковали базу США - СМИ

Неизвестные напали на базу американских военных сил, расположенную вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское госагентство SANA в пятницу, 6 декабря.
По его сведениям, американские военные ответили нападавшим "артиллерийским обстрелом". Другие подробности инцидента не приводятся.
Напомним, что ранее США перебросили в Сирию 250-300 военнослужащих, бронемашины, тяжелое вооружение и прочую амуницию.
Ранее президент Дональд Трамп назвал главной целью США в Сирии сохранение контроля над нефтью.
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Источник: korrespondent.net
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