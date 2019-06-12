Удар по Киеву. СМИ о конфликте между Россией и ФРГ

Правительство Германии объявило о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который подозревался в причастности к террористическим актам на территории Ингушетии.

Пресса проводит паралелли с покушением на Скрипаля и отмечает, что новый конфликт между Германией и Россией разгорелся в неподходящее время - накануне нормандской встречи, что может негативно сказаться на Украине. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Убийство в Берлине и высылка дипломатов

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском районе Моабит 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый был вскоре задержан при попытке избавиться от орудия убийства - пистолета Glock. При нем был российский паспорт на имя Вадима Соколова. Позже стало известно, что его настоящее имя Вадим Красиков. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, Insider и Der Spiegel, опубликованном 30 августа.

Зелимхан Хангошвили, по данным расследователей, подозревался российскими властями в участии в террористической организации Имарат Кавказ. Он участвовал во второй чеченской войне, а позднее переехал в Грузию.

В ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года он командовал подразделением из 200 человек. В мае 2015 года на Хангошвили было совершено покушение в Тбилиси, после чего он получил убежище в Германии.

Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что Хангошвили курировал подготовку смертников для терактов на Северном Кавказе в отношении представителей органов государственной власти, силовиков и членов их семей, а также сам участвовал в терактах в России.

В журналистском расследовании также говорилось, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а убитый до переезда в Германию работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии.

В министерстве иностранных дел России назвали это расследование домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

3 декабря газета Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Германии склоняется к тому, что убийство Хангошвили может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, занимающемуся расследованиями, связанными с национальной безопасностью.

На следующий день было опубликовано заявление Генпрокуратуры ФРГ, в котором говорится, что убийство в Берлине было организовано российскими властями или же структурами Чеченской республики.

4 декабря МИД Германии объявило двух работников российского посольства персонами нон-грата. Der Spiegel, Suddeutsche Zeitung и другие немецские СМИ называют выдворяемых дипломатов сотрудниками внешней разведки, которые должны покинуть ФРГ в течение недели.

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что они были высланы, поскольку Берлин не увидел содействия Москвы в расследовании убийства Хангошвили.

Москва рассматривает высылку своих дипломатов как недружественную и безосновательную меру, поэтому готовит ответные меры. В Кремле сказали, что "серьезных подозрений быть не может".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения Берлина неприемлемы. Он отметил, что между странами существуют каналы для общения между правоохранительными органами. Лавров также подчеркнул, что "так с Россией нельзая разговаривать".

Реакция мировой прессы: плохо будет Украине

Bloomberg пишет, что реакцию Берлина на убийство спустя четыре месяца многие критиковали как слишком слабую и к тому же запоздалую. Особенно это заметно на контрасте с инцидентом в Солсбери в прошлом году, когда по всему миру выслали около 100 российских дипломатов.

В течение трех месяцев Германия терпеливо запрашивала у России дополнительную информацию о подозреваемом. В отличие от Лондона, Берлин не пытается вызвать большой резонанс в СМИ.

Отношения с Москвой дают Берлину намного меньше возможностей для решительного ответа из-за Северного потока-2 и нормандской встречи на следующей неделе.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что промедление Берлина может быть истолковано по-разному: в правительстве ФРГ либо хотели сначала дождаться результатов судебного расследования, либо, что хуже, осторожничали, стремясь любой ценой избежать конфликта с Россией.

Как пишет Financial Times, отношения между Германией и Россией стали натянутыми с 2014 года после аннексии Крыма и война на Донбассе. А дело Хангошвили грозит свести отношения между странами к новому минимуму.

Коммерсант со ссылкой на дипломатические источники в Москве пишет, что ссора Берлина и Москвы на руку противникам проекта Северный поток-2 и не исключают, что Германию будут склонять к обострению.

"Германии выкручивают руки по СП-2, всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике", - сказал один из них.

"Однако вне зависимости от того, какая из двух версий соответствует действительности, в германо-российских отношениях возник политический кризис, масштабы и последствия которого в данный момент невозможно предугадать", - пишет FAZ.

То, что будет происходить в дальнейшем, зависит, в том числе, и от того, какие надежды Кремль возлагает на переговоры в нормандском формате.

"Если Москва надеется извлечь из них существенную выгоду, то она пока может повременить с принятием ответных мер. В противном же случае Германия должна подготовиться к полному арсеналу пропагандистских атак, которым в свое время подверглась и Британия", - заключает автор FAZ.

В свою очередь газета Tageszeitung отмечает, что дипломатический кризис между Берлином и Москвой разразился в крайне неподходящее время - накануне нормандской встречи, которая состоится впервые за последние три года.

Французский лидер Эмманюэль Макрон, который недавно взял курс на сближение с Россией, хочет добиться на них успеха.

Должны ли участники переговоров и, прежде всего, жители самой Украины распрощаться с этой надеждой, пока неясно, пишет Taz.

"Вполне возможно, что встреча все же состоится, как и было запланировано, но больше ничего не произойдет - все, как и обычно, ограничатся фразой "хорошо, что мы снова обсудили эту тему". Но это бы означало, что в Украине продолжат бряцать оружием. И, возможно, не только там", - подводит итог обозреватель издания.

Times также пишет, что столь сдежанный ответ Германии приходится на время, когда многие европейские страны стремятся наладить отношения с Россией.

Существует риск, что на президента Украины Владимира Зеленского надавят Макрон и Меркель, вынудив пойти на уступки, чтобы помочь им восстановить отношения с Путиным.

Не может Зеленский рассчитывать и на серьезную поддержку со стороны США, учитывая ключевую роль Украины в процессе импичмента.

"А без восстановления украинского контроля над собственными границами всякая договоренность лишь вознаградит Путина за его агрессию 2014 года. Это никак не отвечает интересам Европы", - говорится в редакционной статье.

Times напоминает, что Россия также укрепила свою стратегическую роль на Ближнем Востоке и вскоре дотянется до польской границы, заключив договоренность об интеграции с Беларусью.

"Британское умиротворение Германии в 1938 вылилось в гитлеровское вторжение в Польшу. Париж не должен стать новым Мюнхенским сговором", - отмечает газета.

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Источник: korrespondent.net