Названы задачи Украины на год по интеграции в НАТО

МИД Украины должен обеспечить присоединение страны к Программе усиленных возможностей НАТО. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Егор Божок в интервью Интерфакс-Украина.

"Наша задача на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, нам, кстати, было обещано на Уэльском саммите Альянса (4-5 сентября 2014 года - ред.), который происходил на фоне трагических событий в нашем государстве, и когда главы государств и правительств стран Альянса решили (я живой свидетель этого), что вопрос присоединения Украины к этой программе решен, но когда - это будет следующий шаг. Мы хотели бы, чтобы этот следующий шаг состоялся в следующем году", - сказал Божок.

В то же время, отметил замминистра, тактическая задача МИД - обеспечить принятие министрами иностранных дел стран-членов НАТО решения о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в развитие решения саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Божок также сказал, что Программа усиленных возможностей НАТО - это "параллельный трек", и нет прямой привязки этой программы к ПДЧ.

Как сообщалось, на этой неделе в Лондоне прошел саммит НАТО, по итогам которого приняли ряд заявлений, в том числе по России.

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Источник: korrespondent.net