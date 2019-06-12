Пьяная женщина оставила полугодовалую дочь на морозе

Полугодовалую девочку оставили в детской коляски посреди улицы в городе Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 6 декабря.
"Вечером 5 декабря в городе Голая Пристань внимание неравнодушных прохожих привлекла коляска, в которой плакала девочка в возрасте примерно 6 месяцев. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию. Ребенка госпитализировали с переохлаждением", - говорится в сообщении.
Начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослав Шанько сообщил, что ребенка немедленно увезли в медицинское учреждение, где его осмотрели врачи. Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой было все хорошо. Граждане и полицейские успели вовремя забрать ребенка с улицы.
За это время в полицию никто не обращался по поводу исчезновения ребенка, поэтому правоохранители начали поиски его родных. Одна из врачей узнала девочку и предоставила данные ее матери. Женщине 34 года и семья состоит на учете, как неблагонадежная. Кроме полугодовой девочки, женщина имеет еще двух детей 11 и 12 лет, проживающих с родным отцом.
Работники полиции разыскали горе-мать, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Она объяснила, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, с которым поссорилась и подралась. Во время конфликта она оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и пошла по делам.
"Сейчас ребенок находится в больнице, где будет еще несколько дней под наблюдением. Относительно матери, то после проведения проверок будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав на дочь", - отметил Ярослав Шанько.
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Напомним, что ранее в Одессе мать бросила своих 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток.
Также сообщалось, что в Кривом роге мать бросила малолетних детей в квартире и исчезла. Женщина не отвечала по мобильному телефону. Место ее пребывания неизвестно.
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Источник: korrespondent.net
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