ВР приняла закон о предотвращении отмыванию денег

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Документ поддержали 246 нардепов, передает РБК-Украина.

Так, предусматривается ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и его сути в международную; применять риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.

В законе прописано увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. Так, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

В частности, предусмотрено ограничить максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений.

Кроме того, в законе установлен порядок применения формы воздействия в виде соглашения, предусмотрена процедура обжалования решения о наложении штрафов до его выполнения, внесены изменения в порядок включения в перечень лиц, связанных с терроризмом.

Член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что при доработке ко второму чтению в законе уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.

"Ввели такую меру воздействия, как соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия... Мы ввели правило, по которому за одно нарушение не может быть применено более одной санкции. Мы уменьшили максимальные размеры штрафов вдвое, а то и больше", - рассказала нардеп.

Напомним, что ранее в Житомирской области чиновники ГФС "отмыли" миллионы. Всего за один месяц были выявлены выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на около 1 млн гривен.

Также сообщалось, что в Государственной судоходной компании "отмывали" деньги, продавая имущество. Организовывались аукционы с нарушениями, и недвижимость продавалась по заниженной стоимости. Убытки от схем могли достигать нескольких десятков миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net