На востоке Словакии в городе Прешов произошел взрыв газа в 13-этажном жилом доме. Погибли минимум пять человек, сообщает издание Irozhlas в пятницу, 6 декабря.

По предварительной информации, взрыв произошел между девятым и последним этажами здания. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, после этого начался пожар, который охватил около пяти этажей.

Жители квартир верхних этажей оказались в ловушке, некоторые из них выбрались на крышу. В данный момент к ним пытаются подойти спасатели.

По крайней мере один человек погиб, упав с балкона во время взрыва, сообщает словацкое издание. Прохожих призывают не приближаться к горящему дому, так как он может обрушиться.

На место выехали высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини. Мэр Прешова объявил в городе чрезвычайную ситуацию.

Cмотрите фотогалерею: В Словакии пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме

Накануне в Польше взрыв газа разрушил здание на горнолыжном курорте Щирк. Тогда погибли восемь человек, включая четверых детей. Отмечалось, что причиной взрыва в здании мог стать случайно просверленный газопровод.

В Ирпене мужчина погиб при взрыве в многоэтажке

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net