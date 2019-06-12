Укрзализныця: изношенность электричек достигла пика

С начала 2019 года зафиксировано шесть случаев пожаров в пригородном железнодорожном транспорте. И это число увеличилось в два раза в текущем году. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев для LIGA.net.

"С начала года зафиксировано шесть таких случаев. Все это является следствием того, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности", - отметил он.

По его словам, дизель-поезда изношены на 92,4%, электропоезда - на 88,8%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960 году.

"Даже несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, подвергается текущим и внеплановым ремонтам, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латание дыр", - объяснил Рязанцев.

Он уточнил, что необходима немедленная замена парка электропоездов, которые эксплуатируются 50 лет и более лет. "Это 77 составов электропоездов и 37 составов дизель-поездов", - сказал Рязанцев и добавил, что для этого необходимо 36,12 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области загорелся поезд с пассажирами. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента.

Под Киевом загорелся поезд с пассажирами

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Источник: korrespondent.net