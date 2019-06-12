На Черниговщине водитель фуры бросался с ломом на полицейских

В Черниговской области на автодороге М-01 водитель грузовика поругался с экипажем патрульных полицейских, которые его остановили за нарушение ПДД, сообщили в пятницу, 6 декабря, в пресс-центре правоохранителей.

Тягач с полуприцепом без переднего номерного знака двигался в направлении Чернигова. Водитель грузовика сначала не реагировал на требования патрульных остановиться, а когда сделал это, то начал ругаться с полицейскими.

"Патрульные попросили предъявить водительское удостоверение и документы на авто. Водитель вернулся в транспортное средство. В это время авто, которое остановилось за ним, перегородило проезжую часть. То же самое сделал и водитель первого грузовика. После этого оба водителя вернулись и начали эмоционально кричать и размахивать руками. Пока один мужчина отвлекал внимание полицейских, другой – достал из кабины металлический прут и начал быстро приближаться к полицейским. Патрульные взяли в руки табельное огнестрельное оружие, потому что считали, что в обстановке, которая сложилась, могли возникнуть основания для его применения. Инспекторы неоднократно обращались к гражданину с требованием прекратить свои действия. Мужчина послушался, вернулся в салон тягача и начал кому-то звонить", – сообщили в полиции.

Уже в спокойной обстановке водителю, которого остановил патрульный экипаж, еще раз объяснили причину остановки и что остановка была законной. Водитель все понял, успокоился и согласился с нарушением.

На обоих водителей вынесли постановления по ч. 3 ст. 122 (нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения) КоАП. Оба транспортных средства продолжили свое движение по маршруту. Известно, что водитель, который угрожал полицейским металлическим прутом, гражданин Турции.

Как сообщалось, Укравтодор озвучил результаты взвешивания грузовых автомобилей на дорогах и подсчитал нарушения.

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Источник: korrespondent.net