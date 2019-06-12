В Укроборонпроме заявили о "краже" двух зданий в Киеве

Неизвестные украли два здания завода Маяк в Киеве у государственного Концерна Укрборонпром. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем в Facebook.

"Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры. Речь идет о двух зданиях завода Маяк, одно из которых бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. В рамках дела состоялось задержание при попытке получить взятку в $2 млн. На данный момент все имущество Маяка арестовано судом", - написал Найем.

Найем рассказал, что речь идет о земле и цехе по адресу С. Бандеры 20А, оценочная стоимость которых составляет около 160 млн грн, по экспертизе 2018-м - $ 7 млн. Он заявил, что в круг его обязанностей не входит управление активами, однако мошенники не получат ни одного квадратного метра в этом здании.

"А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ ГЕУЛЛА. Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков", - добавил он.

"Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО", - написал Найем.

Ранее сообщалось, что имущество завода Маяк арестовано, продажа заблокирована. Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры. Арест наложен для недопущения продажи имущества Маяка на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости.

Ранее сообщалось, на директора завода Маяк завели дело за безосновательную невыплату зарплат сотрудникам на сумму более чем 11 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net