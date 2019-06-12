УПЦ прекратила отношения с признавшими ПЦУ церквями

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата решил прекратить евхаристическое общение с Элладской и Александрийской православными церквями, сообщается в пятницу, 6 ноября, в пресс-службе УПЦ МП.

Это означает, что верующие УПЦ МП не должны причащаться в храмах этих церквей, а священники и епископы - сослужить в литургиях.

Решение вызвано признанием со стороны церкви Греции и Александрийского патриархата автокефалии ПЦУ.

Синод подчеркнул, что не считает разрыв церковного общения самоизоляцией, и утверждает, что УПЦ МП таким образом "отстаивает единство всего мирового Православия".

Напомним, пятая часть православных в стране относит себя к прихожанам Православной церкви Украины. Это следует из результатов опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

Как сообщалось, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net