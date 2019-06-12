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06. 12. 2019

УПЦ прекратила отношения с признавшими ПЦУ церквями

 
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата решил прекратить евхаристическое общение с Элладской и Александрийской православными церквями, сообщается в пятницу, 6 ноября, в пресс-службе УПЦ МП.
 
Это означает, что верующие УПЦ МП не должны причащаться в храмах этих церквей, а священники и епископы - сослужить в литургиях.
 
Решение вызвано признанием со стороны церкви Греции и Александрийского патриархата автокефалии ПЦУ.
 
Синод подчеркнул, что не считает разрыв церковного общения самоизоляцией, и утверждает, что УПЦ МП таким образом "отстаивает единство всего мирового Православия".
 
Напомним, пятая часть православных в стране относит себя к прихожанам Православной церкви Украины. Это следует из результатов опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.
 
Как сообщалось, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины. 

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Источник: korrespondent.net
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