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06. 12. 2019

Начальник медпункта Нацгвардии задержан за продажу наркотиков

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков начальнику аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает ГБР в пятницу, 6 декабря.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических средств. Устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц к сбыту наркотических веществ.

Военнослужащего задержали, а также были проведены обыски по месту проживания. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Его подозревают в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.307 УК Украины).

Нацгвардейцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Начальник медпункта Нацгвардии задержан за продажу наркотиков

Ранее в городе Бровары задержали патрульного полицейского, который предлагал местным жителям купить у него амфетамин.

Напомним, в ноябре стало известно о сотруднике СБУ, который продавал марихуану жителям Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net
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