Экс-нардеп Чорновол записала видео с автоматом

Народный депутат восьмого созыва от Народного фронта Татьяна Чорновол опубликовала в Telegram видеоролик с автоматом.

Таким образом она решила поддержала призыв трех фракций Верховной Рады выйти на Майдан Незалежности 8 декабря накануне нормандской встречи в Париже.

"Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", – сказала Черновол.

После этого она взяла автомат и перезарядила его.

Как сообщалось, выйти 8 декабря на Майдан украинцев призвали фракции Евросолидарность, Голос и Батькивщина.

Напомним, в октябре во время заседания суда по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского Чорновол напала на журналиста издания Правовой контроль Украины Дмитрия Кучера.

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Источник: korrespondent.net