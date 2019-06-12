Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2019, пятница, 19:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
06. 12. 2019

Совет Европы обеспокоен судебной реформой Зеленского

 
Комитет министров Совета Европы провел анализ судебной реформы в Украине и выразил обеспокоенность возможными неблагоприятными и долговременными последствиями для Верховного Суда, сообщается в пятницу, 6 декабря, на сайте организации.
 
Заместители министров отметили, что "в период 2014-2018 годах украинская власть в тесном сотрудничестве с Советом Европы сделала значительные шаги в реформировании системы судейской дисциплины и профессиональной деятельности путем внесения изменений в Конституцию, законодательство, а также проведении практических и институциональных мероприятий".
 
"С беспокойством отметили, что изменения, недавно внесенные Законом № 193-IX (президентский закон о судебной реформы, - LB.ua), были приняты без достаточно широкой консультации с соответствующими судебными учреждениями и органами, без тщательного анализа последствий этого Закона, в частности о независимости и эффективности судебной власти", - говорится в сообщении.
 
"Выразили обеспокоенность возможными неблагоприятными и долговременными последствиями для Верховного Суда, как с точки зрения его независимости и эффективности, так и за его способности обеспечить равномерное применение закона нижестоящими судами", - говорится в документе.
 
Заместители министров также отметили, что несменяемость судей является ключевым элементом независимости судей.
 
"Выразили обеспокоенность по поводу того, что принятое законодательство может подорвать этот принцип на практике; призвали власти обеспечить условия для того, чтобы любой процесс отбора судей для реформированного Верховного Суда отвечал Конвенции, а также чтобы оценки судей в этом контексте проводилось на основе объективных критериев и достаточного обеспечения процессуальных гарантий", - говорится в сообщении.
 
Заместители министров призвали украинские власти "в полной мере воспользоваться опытом Венецианской комиссии и помощью Совета Европы в обеспечении соответствия вышеупомянутого законодательства и его применения на практике Конвенции с учетом практики Суда и соответствующих рекомендаций Совета Европы о независимости судей".
 
Они также предложили властям предоставить информацию о принятых или планируемых мероприятиях, чтобы любые новые законодательные меры, связанные с судебной реформой, сопровождались достаточными гарантиями.
 
Заместители министров Комитета министров Совета Европы решили возобновить рассмотрение этого дела на своем заседании, которое состоится в июне 2020 года.
 
Ранее сообщалось, что сецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе.
 
Напомним, мы писали о том, что подразумевает закон о судебной реформе, который недавно вступил в силу.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.