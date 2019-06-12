Не такой воинственный. Кто заменил Вятровича

Украинский институт национальной памяти прославился далеко за пределами Украины. Внутри страны он тоже часто попадает в новости. Именно ИНП был инициатором декоммунизации, массового переименования населенных пунктов и улиц. Руководителя ИНП Владимира Вятровича винили в конфликтах с Польшей из-за исторических вопросов.

Власть поменялась, Вятрович вместо руководства института уже заседает в парламенте, а ИНП получил нового начальника.

Им стал Антон Дробович.

Корреспондент.net узнал все о новом руководителя Института национальной памяти.

Антипод Вятровича

В интервью Исторической правде во время конкурса на должность Антон Дробович заявил, что хочет "сделать официальную политику памяти в Украине более взвешенной и либеральной".

Среди задач на этом посту он видит смену имиджа института и придания ему более понятной для налогоплательщиков роли.

"Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепление здоровой идентичности", - объясняет Дробович.

Он обещает также обеспечить "историческую честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление" и большую инклюзивность официальной исторической памяти, "прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории Украины и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других ".

Новый глава признал, что Владимир Вятрович и его команда сделали немало работы, но подчеркнул, что ему "нравятся далеко не все решения и методы, которыми они действовали".

Ответ Вятровича

Вятрович считает назначение Дробовича "очередным неправильным кадровым решением правительства в гуманитарной политике".



“Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев”, - заявил Вятрович.

Не историк

Антон Дробович - кандидат философских наук и доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Руководил образовательными программами Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Дробовича называют экспертом в сфере образования и культуры, исследователем мифологии и современных коммуникаций, арт-критиком, членом правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Ранее Дробович работал в Мистецьком арсенале, Министерстве образования и науки Украины, галлерее Art Ukraine Gallery, Международном Форуме Ukrainian ID.

Дробович был стипендиатом программы Завтра.UA Фонда Виктора Пинчука.

В одной из статей на Зеркале неделе в 2017 году он пишет, что количество пенсионеров - это серьезная проблема для украинской власти. Но "на снижение остроты вопроса" будет работать демографическая статистика и работающие пенсионеры. Автор считает эти и другие факторы "позитивными тенденциями", которые снимут нагрузку на пенсионную систему страны.

Декларация

Дробович - совладельцем квартиры в Киеве площадью 51,65 кв.м. Также у него есть автомобиль Volkswagen Polo 2004 года выпуска, приобретенный в январе 2017 года.

В прошлом году Дробович получил 93 318 гривен зарплаты в пединституте имени Драгоманова. Также он задекларировал 357 393 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Его жена Ирина Дробович заработала 52 970 грн зарплаты за работу в благотворительном фонде.

У Дробовича наличными имеется 500 000 гривен, у его супруги 200 000.

Источник: korrespondent.net