Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2019, пятница, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
06. 12. 2019

Полиция Индии застрелила четырех подозреваемых в изнасиловании девушки

В Индии полиция застрелила четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве молодой женщины-ветеринара в Хайдарабаде на прошлой неделе. Об этом в пятницу сообщает телеканал BBC News.

По данным канала, фигуранты дела содержались под стражей, их привезли на место преступления без наручников рано утром. Мужчины попытались отобрать у полицейских оружие и сбежать, но были застрелены.

Мать погибшей заявила в беседе со СМИ, что "было совершено правосудие", а соседи семьи запустили фейерверки, узнав о гибели подозреваемых в убийстве.

Между тем в Amnesty International настаивают, что убийство преступников не может быть решением проблемы изнасилований и убийств девушек по всей стране.

Как сообщалось, обугленное тело девушки было обнаружено 28 ноября. Как стало известно, перед смертью она позвонила сестре и рассказала о проколотом колесе скутера. Больше она на связь не выходила. По данным полиции, колесо было испорчено умышленно. Подозреваемые были задержаны.

Преступление вызвало общественный резонанс, в Индии прошли акции протеста.

Ранее сообщалось, что индийский наркоман позволил семерым друзьям изнасиловать жену ради дозы. 

В Индии 17 мужчин месяцами насиловали девочку-подростка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.