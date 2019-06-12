Расследование убийства ребенка в Переяславе завершено

ГБР завершило досудебное расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря.

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова. Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всем, кто был участником того трагического события”, - написал Труба.

По его словам, дальше подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже следствие заявило, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб мальчик. При этом оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор правоохранители не нашли.

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Источник: korrespondent.net