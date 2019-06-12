Испытание Нептуна: видео сопровождения ракеты истребителями

В сети появилось видео с испытанием крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ Нептун. Видео опубликовано каналом Security Talks.

На нем генеральный конструктор и гендиректором КБ Луч Олегом Коростелевым рассказывает о новом вооружении.

На ролике демонстрируется процесс запуска ракеты, а также ее сопровождение истребителями на высоте в несколько десятков метров над поверхностью моря.

РК-360МЦ Нептун обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

На прошлой недел стало известно о завершении испытаний комплекса Нептун.

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Источник: korrespondent.net