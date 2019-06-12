Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2019, пятница, 20:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
06. 12. 2019

Испытание Нептуна: видео сопровождения ракеты истребителями

В сети появилось видео с испытанием крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ Нептун. Видео опубликовано каналом Security Talks.

На нем генеральный конструктор и гендиректором КБ Луч Олегом Коростелевым рассказывает о новом вооружении.

На ролике демонстрируется процесс запуска ракеты, а также ее сопровождение истребителями на высоте в несколько десятков метров над поверхностью моря.

РК-360МЦ Нептун обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд. Комплекс может находиться в 25 км от береговой линии. 

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

На прошлой недел стало известно о завершении испытаний комплекса Нептун.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.