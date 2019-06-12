В Минюсте назвали составляющие возвращения Донбасса

Способствовать процессу реинтеграции Донбасса будет облегчение доступа к правосудию. Об этом заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец сообщила в пятницу, 6 ноября, передает Укринформ.

"Реинтеграция невозможна без надлежащей юридической поддержки людей, которые сегодня возвращаются в Украину, хотят вернуться или думают над этим. И, собственно, облегчение доступа к правосудию является одним из наибольших условий для того, чтобы люди могли возвращаться в нашу страну и в дальнейшем связывать свою жизнь именно с Украиной ", - отметила она.

Заместитель министра юстиции подчеркнула, что одной из приоритетных целей программы развития и деятельности министерства является, в частности, то, "чтобы каждый человек, который оказался в сложной жизненной ситуации, получил надлежащую юридическую помощь от государства".

"На сегодняшний момент мы понимаем, что внутренне перемещенные лица являются одной из "наиболее болевых точек" в нашей стране - из-за количества, из-за проблем, с которыми сталкиваются эти люди. На сегодняшний день мы, реализуя наше Соглашение об ассоциации с ЕС, прекрасно понимаем, что одно из самых первых условий, которые ставит перед нами Европейский Союз, это реинтеграция", - добавила Коломиец.

Она также отметила, что "одним из наиболее важных шагов министерства" является ежедневное улучшение качества предоставления бесплатной правовой помощи".

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в период с июня 2016 года по апрель 2018 года жителям ОРДЛО задолжали 33,6 млрд гривен пенсий. На 1 сентября 2019 года почти 260 тысячам временно перемещенных лиц не выплачена пенсия на сумму более 8 млрд гривен.

Напомним, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук заявлял, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд гривен за четыре года.

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Источник: korrespondent.net