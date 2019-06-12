Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

Представители Нафтогаза, оператора газотранспортной системы Украины и российского Газпрома провели в столице Австрии Вене переговоры по газу. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 6 декабря.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходили переговоры по газу в Вене, Новак сказал: "На уровне корпораций".

"Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины. Они обсуждали на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", – добавил министр.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу в Вене Газпрому было заявлено о готовности НАК рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", – написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что Нафтогаз также готов отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам.

Ранее сообщалось, что новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией планировался на 5 декабря, но встреча так и не состоялась.

Как известно, 18 ноября Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требовала отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

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Источник: korrespondent.net