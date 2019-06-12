СБУ пресекла утечку информации госучреждений в РФ

В Житомирской области заблокировали утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий в Россию, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 6 декабря.

Установлено, что местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений.

"Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы. При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, что решением СНБО Украины внесена в санкционный список", - сказано в сообщении.

Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры. Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) продолжается досудебное расследование.

Служба безопасности Украины напоминает, что спецслужбы РФ активно используют компьютерные программы и специальные технические средства для негласного получения разведывательной информации, прежде всего по оборонному потенциалу нашей страны.

Такое программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные телефоны для доступа к информации, хранящейся на устройстве или передается по электронной почте, мессенджерами или во время разговоров.

Напомним, в СБУ заявили, что задержали хакеров, работающих на ФСБ.

Еще сообщалость, что СБУ задержала "ботоферму", работающую в Украине на ФСБ РФ.

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Источник: korrespondent.net