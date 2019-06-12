В венгерских школах Закарпатья увеличат объем украинского языка – министр

Кабмин будет продолжать работу по внедрению Закона Украины "Об образовании" согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад после встречи с венграми Закарпатья в Ужгороде, передает Укринформ.

"В рамках рабочей поездки на Закарпатье у нас была встреча с представителями венгерской общины области. Мы знаем, что уже несколько лет продолжаются споры вокруг Закона "Об образовании". Сегодня на встрече в Ужгороде мы сообщили представителям общины позицию нашего правительства в этом вопросе. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение Закона "Об образовании" 2017 года, выполняя все рекомендации, данные нам Венецианской комиссией, и опираясь на решение Конституционного Суда, признавшего закон конституционным", - заявила Новосад.

Она отметила, что на этой встрече было важно донести до представителей венгерской общины две вещи.

"Первая - чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел доступ к качественному образованию и владел украинским языком, и мы как государство должны это обеспечить. Второе - в июле Конституционный Суд очень четко сказал, что Закон "Об образовании" является конституционным, и поэтому возвращаться к разговорам, что в нем есть какие-то ограничения для представителей нацменьшинств в Украине, мы не будем", - сказала она.

Новосад отметила, что сейчас правительством продолжается имплементационный период этого закона до 2023 года, а с 23-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом их право на обучение на родном языке сохраняется.

На встрече с венграми Закарпатья Новосад также акцентировала внимание, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка венгерских школ, они пройдут системное повышение квалификации. Также будет инвестировать в учебники, которые должны быть адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

Ранее Венецианская комиссия раскритиковала закон Украины о языке. Украинским властям предлагают пересмотреть закон о госязыке и подготовить закон о нацменьшинствах.

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Источник: korrespondent.net