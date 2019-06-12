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06. 12. 2019

В ГПУ назвали недостатки кандидатов в прокуроры

По результатам первой недели собеседований в Генпрокуратуре, 16 из 48 прокуроров выбыли из отбора. Об этом сообщил в Facebook член аттестационной комиссии Александр Леменов.

По его словам, проблемы у проваливших отбор кандидатов стандартные: необъясненные источники дохода и происхождения имущества родственников или друзей, слабые профессиональные качества, сомнительные научные достижения при наличии ученой степени.

Леменов добавил, что некоторых прокуроров оставили в ГПУ, однако попросили их повысить уровень знаний. Новые собеседования состоятся на слудющей неделе.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что органы прокуратуры должны заняться исправлением своего имиджа и сосредоточиться на делах Майдана и борьбой с коррупцией.

Ранее глава ГПУ Руслан Рябошапка рассказал о массовых увольнениях. В рамках реформы прокуратуры будут уволены сотни прокуроров, а также ликвидирована военная прокуратура.

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Источник: korrespondent.net
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