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06. 12. 2019

Сепаратисты до сих пор не вернули тело погибшего офицера Альфы

Сепаратисты "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Альфа, подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к сепаратистам о передаче тела военнослужащего.

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 декабря группа спецназа управления Альфа СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. При переходе группы после успешного выполнения задач произошел подрыв на мине, Каплунов погиб на месте. Его тело пришлось временно оставить в "серой зоне", и его забрали сепаратисты.

А 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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Источник: korrespondent.net
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