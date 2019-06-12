В Петровском завершили демонтаж укреплений

На участке разведения сил и средств №3 в районе Петровского и Богдановки завершился процесс демонтажа фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что практические меры по демонтажу фортификаций и других объектов военного назначения на этом участке разведения завершились сегодня в 12:00.

"В общем было изъято 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", – рассказали в штабе.

Напомним, 9 ноября начался процесс разведения сил и средств в районе Петровского. Через три дня после разведения, 13 ноября, началось разминирование территорий. 21 ноября начался демонтаж фортификаций.

Также сообщалось, что 26 ноября СММ ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. ОБСЕ подтвердила выполнение договоренностей с украинской стороны.

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Источник: korrespondent.net