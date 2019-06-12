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06. 12. 2019

Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным

Во время встречи нормандской четверки в Париже президент Украины Владимир Зеленский проведет личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в эфире программе Свобода слова Савика Шустера.

Зеленский сообщил, что у каждого президента будут личные встречи друг с другом. 

Глава государства также добавил, что не может разглашать подробности всех предложений, с чем будет ехать в Париж, потому что будет "безоружным".

Говоря о нормандской встрече, глава государства подчеркнул, что Украина не будет "блюдом, которое подают большим боссам, а будет на уровне с другими участниками переговоров".

"Я очень не хочу, чтобы Украина была страной между. Во-первых, с самого начала. С этим предложением я шел на выборы. Мы хотим вернуть людей и наши территорию", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, накануне Зеленский обсудил предстоящий саммит в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как известно, саммит состоится в Елисейском дворце.

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Источник: korrespondent.net
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