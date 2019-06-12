Зеленский анонсировал выборы в "ЛДНР" в 2020 году

Украинские власти планирую осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он планирует провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины, включая Донбасс, Зеленский отметил: "Это правда. Ведь ощущение того, что мы одна страна, там наши люди должно начинаться с этого момента. Я считаю, это не мелочи. Выборы проводятся по законодательству Украины на всей территории государства. Это наша идея".

Зеленский также заявил, что закон о статусе Донбасса будет рассмотрен после нормандской встречи 9 декабря.

Президент отметил, что закон об особом статусе сейчас действует. Его действие продлится до конца текущего года.

"В рамках децентрализации ... (в Конституцию будут изменения - ред.) Закон об особом статусе сейчас есть. Он действует до 31-го числа. Он действующий закон. Продлевать ли этот закон и голосовать ли в ВР - это можно делать только после возвращения из Нормандии - если мы будем видеть, что есть шаги навстречу друг другу... ", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят провести выборы в "ЛДНР" осенью. Советник Зеленского надеется синхронизировать выборы на Донбассе с местными 31 октября, но с рядом условий.

Напомним, в ОБСЕ заявляли, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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Источник: korrespondent.net