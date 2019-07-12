Стрельба на базе ВМС США: атаку совершил саудовский военный

Открывший стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида был служащим ВВС Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил губернатор штата Рон Десантис, сообщает Reuters. По его словам, саудовский военный проходил обучение на американской авиабазе. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в связи с инцидентом ему позвонил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Король Саудовской Аравии только что позвонил мне, чтобы выразить соболезнования и передать соболезнования семьям и друзьям бойцов, которые погибли или пострадали в результате атаки", − написал Трамп.

Также король подчеркнул, что "саудовский народ возмущен варварскими действиями стрелка"и не поддерживает их.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.

На военной базе США на Гавайях произошла стрельба

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Источник: korrespondent.net