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07. 12. 2019

Стрельба на базе ВМС США: атаку совершил саудовский военный

 
Открывший стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида был служащим ВВС Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил губернатор штата Рон Десантис, сообщает Reuters.
 
По его словам, саудовский военный проходил обучение на американской авиабазе. 
 
Позднее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в связи с инцидентом ему позвонил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
 
"Король Саудовской Аравии только что позвонил мне, чтобы выразить соболезнования и передать соболезнования семьям и друзьям бойцов, которые погибли или пострадали в результате атаки", − написал Трамп.
 
Также король подчеркнул, что "саудовский народ возмущен варварскими действиями стрелка"и не поддерживает их.
 
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.
 
На военной базе США на Гавайях произошла стрельба

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Источник: korrespondent.net
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