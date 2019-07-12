Лента RSS
Подписаться на ленту
07 декабря 2019, суббота, 02:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
07. 12. 2019

Зеленский о визите в Париж: У нас сильная позиция

 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в нормандском формате у Украины сильная позиция и он ничего не боится. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.
 
По словам Зеленского, РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе.
 
"Обмен политзаключенных и возвращение моряков – это был сигнал, который я воспринимаю как такой, что Россия готова к разговору. У нас очень сильная позиция. С нашей стороны мы провели разведение, все выполнили", – указал он.
 
Президент подчеркнул, что для него важен результат, с которым он вернется домой. Он ожидает, что во время саммита в нормандском формате будет определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня на Донбассе, а также должна появиться четкость в вопросе обмена пленными.

Зеленский отметил, что намерен привезти с нормандской встречи "понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну".

"Я это смогу точно понять за столом (переговоров – ред.)", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что надеется на поддержку Германии и Франции.

Ранее Зеленский подтвердил, что у него запланирована личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.
 
Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.