Зеленский о визите в Париж: У нас сильная позиция

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в нормандском формате у Украины сильная позиция и он ничего не боится. Об этом глава государства сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 6 декабря.

По словам Зеленского, РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе.

"Обмен политзаключенных и возвращение моряков – это был сигнал, который я воспринимаю как такой, что Россия готова к разговору. У нас очень сильная позиция. С нашей стороны мы провели разведение, все выполнили", – указал он.

Президент подчеркнул, что для него важен результат, с которым он вернется домой. Он ожидает, что во время саммита в нормандском формате будет определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня на Донбассе, а также должна появиться четкость в вопросе обмена пленными.

Зеленский отметил, что намерен привезти с нормандской встречи "понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну". "Я это смогу точно понять за столом (переговоров – ред.)", – подчеркнул глава государства. Президент добавил, что надеется на поддержку Германии и Франции.

Ранее Зеленский подтвердил, что у него запланирована личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.

Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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Источник: korrespondent.net