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07. 12. 2019

В ОАЭ объявили новый отбор в космонавты

 
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид в пятницу, 6 декабря, объявил о начале отбора еще одного космонавта для новой задачи в космосе. Об этом он написал в Twitter.
 
"Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути", − отметил правитель Дубая.
 
По его словам, подавать заявки в отряд космонавтов могут как мужчины, так и женщины.
 
Напомним, в октябре первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури вернулся с МКС, где провел на орбите восемь дней. 
 
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Источник: korrespondent.net
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